Custodia con tastiera wireless integrata per iPad in offerta

Logitech Slim Folio è una custodia con tastiera wireless integrata progettata per trasformare l’iPad (7ª, 8ª e 9ª generazione) in un dispositivo simile a un laptop, offrendo una digitazione comoda e funzionale grazie ai tasti ben distanziati con layout italiano QWERTY e meccanismo a forbice con corsa di 1,5 mm.

Se vuoi prendere appunti, scrivere, navigare, vivere l’esperienza di un portatile, ma utilizzando il tuo iPad, con questo dispositivo riuscirai a farlo.

Trovi questa custodia con tastiera wireless in offerta a soli 59 euro, a fronte del suo prezzo usuale di 103,99 euro.

Custodia tastiera wireless Logitech Slim Folio

La connessione di questa custodia Logitech avviene tramite Bluetooth Low Energy, garantendo un collegamento stabile ed efficiente. La tastiera integra una fila completa di tasti di scelta rapida dedicati a iOS, che permettono di gestire con un solo tocco funzioni come controllo multimediale, volume, blocco schermo e Siri.

La custodia protegge l’iPad da urti, graffi e schizzi grazie a un materiale plastico idrorepellente e resistente, avvolgendo sia la parte anteriore che quella posteriore del dispositivo senza aggiungere ingombro e mantenendo accessibili tutte le porte, inclusa quella per la fotocamera e le cuffie. È dotata di un pratico portapenne per Logitech Crayon o Apple Pencil di prima generazione, così da tenere sempre a portata di mano gli strumenti per disegnare o prendere appunti.

La struttura sottile e leggera consente di mantenere un’angolazione ideale per la digitazione e la visualizzazione, stabile su qualsiasi superficie, sia scrivania che ginocchia. L’alimentazione è garantita da due batterie a bottone sostituibili con una durata stimata fino a quattro anni basata su un utilizzo medio di due ore al giorno. Compatta e pratica da trasportare, la trovi a 59 euro su Amazon.