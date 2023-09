Custodia tablet Samsung originale in offerta a 28,99 euro da Unieuro

La custodia per tablet originale Samsung offre il supporto ideale per leggere e guardare contenuti multimediali in streaming senza tenere le mani appoggiate al dispositivo. Inoltre, grazie al suo materiale morbido, riesce a proteggere il tablet da eventuali urti contro oggetti o mobili.

Il modello compatibile con il Galaxy Tab S6 Lite è in offerta oggi da Unieuro a 28,99 euro, con consegna gratuita su tutto il territorio nazionale. Di solito, quando è in promozione, lo stesso articolo costa circa 32 euro.

Custodia tablet originale Samsung in offerta sul sito di Samsung

Le dimensioni della custodia per tablet originale Samsung sono: 17,0 cm di lunghezza, 24,8 cm di altezza e 1,25 cm di spessore, per un peso complessivo di 297 grammi.

Anche se è stata progettata per il popolare Galaxy Tab S6 Lite, in realtà la custodia originale Samsung può essere utilizzata anche su tutti gli altri tablet che presentano uno schermo da 10,4 pollici. La colorazione della cover è nera.

L’offerta di Unieuro si distingue dalle altre presenti online grazie alle spese di spedizione gratuite. Se altri e-commerce richiedono infatti un’aggiunta di almeno 4-5 euro per la consegna a domicilio, nella promozione in corso di Unieuro – valida fino a domenica 17 settembre – la consegna su tutti i prodotti è gratuita.

Cogli al volo l’offerta di Unieuro per acquistare la custodia per tablet originale di Samsung a un ottimo prezzo e senza pagare nulla per la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.