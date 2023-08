Custodia con tastiera Logitech per iPad in SCONTO su Amazon

Hai mai desiderato una soluzione che ti permetta di trasformare il tuo iPad Air in uno strumento di produttività completo, senza sacrificare la flessibilità? Ecco una notizia che ti farà sorridere: la custodia con tastiera Logitech Combo per iPad Air è ora disponibile su Amazon con uno sconto irresistibile.

Il tutto si traduce in un prezzo di soli 181,53 euro invece di 199,99. Preparati a scoprire un nuovo modo di sfruttare al massimo il tuo iPad Air e rendere ogni attività un gioco da ragazzi.

Custodia con tastiera e il tuo iPad Air diventa un Macbook

La compatibilità con iPad Air è solo l’inizio delle sue funzionalità. Questa custodia con tastiera Logitech è progettata per farti fare tutto senza mai dover rimuovere il tuo iPad. Quattro modalità d’uso versatili ti permettono di digitare, disegnare, visualizzare e leggere in modo ergonomico e comodo.

La tastiera rimovibile e il cavalletto regolabile ti offrono la massima flessibilità. Quando hai finito di scrivere, puoi semplicemente rimuovere la tastiera per goderti l’uso dell’iPad senza limitazioni. L’angolo di visualizzazione regolabile a 50 gradi ti permette di trovare sempre la posizione ideale per la tua attività.

Non puoi fare a meno del trackpad? Questa custodia è dotata di un trackpad reattivo e affidabile che ti consente di sfruttare l’intera superficie per lavorare ed eseguire gesti Multi-Touch in modo intuitivo.

E cosa dire dei tasti retroilluminati? Con 16 livelli di luminosità, potrai adattare la tastiera all’ambiente circostante. I tasti a scelta rapida ti offrono un accesso immediato ai controlli di volume e altro ancora, semplificando le tue attività quotidiane.

La protezione è fondamentale e questa custodia è ovviamente progettata per mantenere il tuo iPad Air al sicuro. Copre la parte anteriore, la parte posteriore e gli angoli dell’iPad, offrendo una protezione affidabile indipendentemente da ciò che stai facendo.

Inoltre, grazie alla tecnologia Smart Connector, la custodia si collega istantaneamente al tuo iPad Air senza doverti preoccupare della ricarica. L’alimentazione proviene direttamente dal tuo dispositivo, quindi puoi goderti la massima comodità senza pensieri.

Infine, se hai una Apple Pensil non preoccuparti: c’è una postazione appositamente progettata per la tua penna, in modo da poterla ricaricare facilmente senza dover rimuovere la custodia.

È il momento di rendere il tuo iPad Air ancora più versatile e potente. Acquista ora la custodia con tastiera Logitech su Amazon a soli 181,53 euro anziché 199,99 e scopri un nuovo modo di lavorare e divertirti con il tuo dispositivo.