Cuscino termico per cervicale Imetec in offerta: IMPERDIBILE

I dolori alle spalle non ti lasciano in pace? Spesso soffri di dolori anche alla cervicale e per te diventa difficile svolgere anche i movimenti più semplici? Per tua fortuna, puoi risolvere o comunque alleviare questo fastidioso problema acquistando subito questo interessante cuscino termico per cervicale Imetec in offerta al prezzo da non perdere di soli 49 euro invece di più di 54 euro.

Oltre a poter sfruttare lo sconto del 10%, potrai usufruire di diversi vantaggi se sei cliente Amazon Prime. Infatti, se sei cliente Prime, potrai avere la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Per questo motivo, se ancora non lo hai fatto, attiva subito la prova gratuita di 30 giorni.

Grazie alla presenza della innovativa tecnologia italiana Imetec Intellisense, utilizzando questo cuscino termico, il calore si adatterà nelle diverse situazioni di utilizzo. Inoltre, il suo particolare design è stato appositamente disegnato da una stilista in modo tale che, questo prodotto, possa avvolgere in maniera ottimale sia le spalle che cervicale su diverse corporature. Quindi, è adatto a tutti.

Realizzato in un Doppio tessuto in micro-peluche e tessuto in felpa, questo cuscino risulta essere molto morbido, inoltre è anche anallergico e traspirante. In base alle tue esigenze, avrai la possibilità di scegliere tra 5 temperature il calore diverse e non manca l’autospegnimento dopo 3 ore.

Inoltre, il sistema di sicurezza Electro Block andrà a spegne automaticamente il prodotto in caso di anomalie per l’ottima sicurezza. Potrai lavare questo cuscino in lavatrice a 30° ogni volta che vorrai, separando semplicemente il comando elettronico. Ideale soprattutto con l’arrivo del freddo, questo prodotto è da non perdere.

Non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito il cuscino termico per cervicale Imetec in offerta scontato del 10%. Affrettati, questo prodotto sta andando a ruba, non perdere questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.