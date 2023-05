Cuphead per Nintendo Switch: il gioco che ha fatto impazzire gli youtuber

Cuphead è uno dei giochi indie più amati degli ultimi anni, noto per la sua difficoltà estrema e la grafica sorprendente. Originariamente pubblicato nel 2017 per PC e Xbox One, il gioco è ora disponibile anche per Nintendo Switch, con una speciale edizione fisica che offre numerosi bonus. Attualmente in sconto del 15% su Amazon, lo puoi acquistare ad un prezzo interessante di soli 43,99 euro.

Cuphead per Nintendo Switch: con questo prezzo sta andando a ruba

L’edizione fisica di Cuphead per Nintendo Switch include l’espansione “THE DELICIOUS LAST COURSE”, che aggiunge nuovi livelli, boss e abilità al gioco base. Inoltre, la confezione contiene una tessera “Cuphead Club Membership” numerata singolarmente, che ricorda le tessere dei club che si ricevevano per posta negli anni ’30. Questa tessera è un pezzo da collezione unico, che i fan di Cuphead ameranno sicuramente.

Inoltre, la confezione include sei strisce di fumetti da collezione, scritte e illustrate con amore dal team di Studio MDHR. Questi fumetti offrono un’immersione ancora maggiore nel mondo fantastico di Cuphead e dei suoi personaggi, e sono un must-have per i fan del gioco.

Ma forse la caratteristica più sorprendente dell’edizione fisica di Cuphead per Nintendo Switch è la stupenda copertina reversibile disegnata a mano. Raffigurante i personaggi più iconici del gioco, la copertina è un omaggio ai poster classici dei cartoni animati degli anni ’30 e ’40, e cattura perfettamente lo stile visivo unico di Cuphead. Con questa copertina, il gioco diventa un pezzo d’arte da esporre sulla propria libreria di giochi.

In sintesi, l’edizione fisica di Cuphead per Nintendo Switch è un must-have per i fan del gioco e gli appassionati di giochi indie in generale. Con la sua espansione, la tessera del club, i fumetti e la stupenda copertina reversibile, questa edizione offre numerosi bonus e un’immersione ancora maggiore nel mondo fantastico di Cuphead. Con lo sconto del 15% su Amazon, è un ottimo momento per acquistarlo ad un prezzo vantaggioso di soli 43,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.