Cuffioni Bluetooth con lettore MP3 integrato: una figata pazzesca

Questi cuffioni Bluetooth difficilmente li puoi battere. Se stavi cercando un modello comodo e con tutto al posto giusto, credimi questo è quello che fa per te. Ora ti spiego i motivi ma ti annuncio che hanno sia il lettore MP3 che la radio FM integrati.

Cuffioni Bluetooth, senza non potrai mai stare: ecco il motivo

Semplici in termini di design, in realtà concentrano al loro interno un mix di tecnologie di cui non fare a meno. Leggeri, li puoi indossare per ore e ore senza mai provare fastidio il che è un vantaggio assicurato.

Con tutto quello di cui hai bisogno, sono senza fili ovviamente e li puoi abbinare ai dispositivi che più desideri in un solo passaggio. Il Bluetooth 5.0 è una certezza in tutto ciò perché ha ti garantisce delle connessioni stabili e senza latenza.

Conta che sui padiglioni hai tutti i tasti di cui hai bisogno: regola la riproduzione musicale ma anche le telefonate in arrivo dal momento che non manca all’appello il microfono integrato. In più? Hai un pulsante per accendere la radio FM e uno slot in cui inserire la tua scheda TF su cui carichi tutte le canzoni che più ami. In questo modo non sei obbligato a pagare servizi di streaming musicale e se non hai connessione ascolti comunque musica per tutto il tempo.

Batteria da 20 ore di utilizzo continuo, ma se rimani a secco puoi sempre optare per la modalità cablata.

