Cuffiette Bluetooth soundcore: bassi potenti e 30h di autonomia (20€)

Non è sempre facile trovare degli auricolari wireless che siano di qualità e allo stesso tempo non troppo costosi. Ci sono tanti modelli in commercio e non tutti hanno un buon rapporto qualità prezzo. Ecco perché abbiamo deciso di segnalarti questa promozione di Amazon con cui puoi avere le cuffiette Bluetooth soundcore a soli 20,99 euro, invece che 34,99 euro. Per averle a questa cifra applica il coupon che vedi in pagina e così puoi ottenere uno sconto del 30%, oltre allo sconto già applicato del 14%. Un vero affare da non perdere.

Cuffiette Bluetooth soundcore a prezzo invisibile

Non ci sono dubbi che a questa cifra sono da prendere al volo ma andiamo ad analizzare anche le loro caratteristiche:

Design: sono molto piccoli e pesano pochissimo. Anche la custodia e leggera ed è dotata di un pratico laccetto che ti permette di agganciarla a un moschettone per non perderli. Inoltre sono impermeabili con certificazione IPX5.

Performance: hanno driver da 10 mm che regalano un suono eccellente sia per ascoltare musica che per fare chiamate. E potrai scegliere tra 22 equalizzazioni preimpostate per avere esattamente l’audio che vuoi.

Penso che ora non ci siano dubbi, se mai ci fossero stati. Perciò cossi su Amazon prima che tutto finisca e acquista le tue cuffiette Bluetooth soundcore a soli 20,99 euro, invece che 34,99 euro. Per averle a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.