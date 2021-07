Siete alla ricerca di buone cuffie Bluetooth ma non volete spenderci grosse cifre? Abbiamo per voi l'offerta ideale che riguarda le cuffie wireless della Soulsense che solo per oggi passano da 19,99 euro a soli 8,99 euro grazie a uno sconto del 15% sul prezzo di listino e un ulteriore sconto di 8 euro tramite coupon da selezionare prima di mettere il prodotto nel carrello.

Cuffie Wireless Soulsense: caratteristiche principali

Godetevi fino a 25 ore di musica o chiamate con una singola carica, in modalità wireless. Potete anche usarle come cuffie cablate quando la batteria è scarica con il cavo audio in dotazione per un divertimento senza fine. Il suono stereo Hi-Fi è garantito dai doppi driver da 40 mm ad ampia apertura e l'acustica ottimizzata offrono un suono potente e musica ricca con un suono bilanciato.

Nessuna interruzione dell'audio grazie all'ultima tecnologia Bluetooth 5.0 che offre un accoppiamento istantaneo e una connessione stabile. Infine il dispositivo pesa pochissimo e per questo motivo non vi appesantirà mai divenendo perfette per sessioni di ascolto prolungate. Tutto questo può essere vostro a soli 8 euro grazie al doppio sconto di Amazon. Ricordate che grazie a Prime queste cuffie Soulsense possono essere vostre in meno di 48 ore lavorative.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

