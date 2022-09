Cuffie wireless Sony: PREZZACCIO Amazon, meno di 26€

Sony è sempre sulla cresta dell’onda, e quando parliamo di audio non ci sono molte cose da aggiungere, è veramente un’eccellenza. Se puoi aggiungiamo che oggi Amazon ha deciso di fare offerte incredibili, allora la scelta è semplice. Approfitta anche tu dello sconto del 48% e metti nel tuo carrello le cuffie wireless Sony a soli 25,99 euro.

Queste cuffie riproducono un suono eccellente con incredibile realismo, e dando l’impressione di essere davanti a un concerto. Hanno una forma studiata per essere comode anche se indossate per molte ore e sono leggere. Hanno una batteria gigante che dura un eternità senza doverle sempre caricare.

Insomma la garanzia di un prodotto top, firmato Sony, e l’opportunità di averle a un prezzo basso, targato Amazon. Cogli al volo l’offerta e fai tue le bellissime cuffie wireless Sony a soli 25,99 euro.

Cuffie wireless Sony: porta la musica sempre con te

Sicuramente ciò che è doveroso evidenziare delle WH-CH510 di Sony, è la praticità con cui sono state pensate. Infatti sono leggerissime, per essere portate ovunque. Le puoi tranquillamente infilare in una piccola borsa o in uno zainetto perché non occuperanno molto spazio.

Grazie all’archetto regolabile, potrai adattarle alla tua testa, per avere la giusta posizione e comodità. I padiglioni auricolari sono girevoli, così le potrai anche appoggiare su un tavolo o sulla scrivania. Con la tecnologia Bluetooth non avrai nemmeno bisogno di ricevitori. I tuoi dispositivi come Smartphone o tablet, e anche PC o notebook, saranno in grado di riconoscerle all’accensione, e collegarsi in automatico.

Caricale al massimo e goditi i tuoi viaggi, anche quelli oltre oceano, senza pensare a ricaricare. Infatti la durata della batteria è di 35 ore e con solo 10 minuti di ricarica avrai a disposizione altri 90 minuti di ascolto. Non lasciarti sfuggire questa occasione speciale. Metti subito nel tuo carrello le cuffie wireless Sony a soli 25,99 euro, invece che 50 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.