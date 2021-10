Cuffie wireless Sony: la tua conquista su Amazon (-40%)

Un bel paio di cuffie wireless tornano sempre utili: guardare la televisione in santa pace, connetterle al computer o praticarci sport è più che un piacere con questi prodottini. In particolar modo queste di Sony sono veramente di qualità e te le porti a casa a soli 28,48€ su Amazon grazie allo sconto del 40% che è un vero portento.

Comode e funzionali le ricevi nel giro di due giorni con le Spedizioni Prime garantite ma se non sei abbonato non farti problemi perché ti svelo un trucchetto!

Cuffie wireless Sony: tue con una spesa minima

Le cuffie wireless di cui ti sto parlando valgono proprio la pena di essere prese in considerazione. Semplici ma extra funzionali ti fanno godere il massimo dei tuoi contenuti multimediali con una spesa minima. In più sono wireless quindi elimini ogni tipo di fastidio legati a cavi e cavetti e ti vivi l'esperienza al 101%.

I padiglioni sono completamente imbottiti per regalarti un comfort elevato. In più la struttura in sé e per sé è leggera quindi anche dopo ore ed ore di utilizzo non avvertirai fastidi. Per gestirle con comodità non mancano all'appello i pulsanti integrati che con un solo click ti fanno andare avanti e indietro e così via.

Ovviamente sono presenti anche dei microfoni integrati per poter adattare il loro utilizzo anche agli assistenti vocali come Apple Siri e Google Assistant o effettuare telefonate in piena libertà.

Un'altra caratteristica ottima? La durata della batteria che estende il loro utilizzo a 35 ore continuative. Con la Quick recharge poi, in soli 10 minuti ottieni 90 minuti extra di ascolto.

Non te lo fare ripetere e cogli questa offerta al volo acquistando le cuffie wireless Sony a soli 28,48€ su Amazon. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia. Se non sei abbonato Prime scegli i punti di ritiro come modalità di consegna e non pagherai alcun costo extra.