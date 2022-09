Cuffie wireless Sony: ECCELLENZA a prezzo WOW (-51%)

L’eccellenza dell’audio, per delle cuffie piccole e leggere e con un autonomia impressionante, oggi le trovi scontate del 51% su Amazon. Siamo parlando delle fantastiche cuffie wireless Sony che puoi avere a soli 48,99 euro, anziché 99,99 euro.

Queste cuffiette firmate Sony sono leggerissime e molto comode, per poterle avere tutto il giorno senza nemmeno sentirle addosso. Anche il cofanetto di ricarica ha un design minimal pensato proprio per chi non vuole ingombri. Compatibili con i vari assistenti vocali, e con Bluetooth 5.0 per una connessione sempre stabile anche se sei distante dal tuo dispositivo.

Affrettati prima che i pezzi disponibili si esauriscano. Metti subito nel tuo carrello le cuffie wireless Sony a soli 48,99 euro. Con Amazon Prime le riceverai domani senza costi aggiuntivi e con reso gratuito.

Cuffie wireless Sony: compatti, leggeri e non ricarichi mai

Ogni auricolare pesa solamente 5,4 grammi e la custodia appena 35 grammi. Insomma è evidente che Sony abbia pensato a queste cuffiette con l’idea di chi non vuole troppo peso addosso. Non solo mentre le indossi ma anche quando le tieni in tasca. Le dimensioni ridotte però non devono farti pensare a prestazioni ridotte.

Il 360 Reality Audio garantisce una qualità del suono di altissimo livello, coinvolgente e realistica, come se stessi ascoltando un concerto. La tecnologia DSEE è in grado di ripristinare gli elementi di una traccia audio compressa, così da restituire un audio ricco di dettagli che altrimenti andrebbero perduti.

Con l’app Sony portai personalizzare l’audio come preferisci, scegliendo tra diverse combinazioni preimpostate o creando impostazioni con la funzione di equalizzazione. Potrai tenerle fino a 10 ore, e con la custodia di ricarica altre 10. Hanno una protezione IPX4 per garantirne l’utilizzo anche mentre fai sport.

Approfitta di questa offerta di Amazon e fai tue le bellissime cuffie wireless Sony a soli 48,99 euro, anziché 99,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.