Cuffie Wireless Sony: 24€ di SCONTO al Black Friday 2023

Vola su Amazon e approfitta di una super offerta del Black Friday di oggi. Acquista le Cuffie Wireless Sony WH-CH520 a soli 36 euro, invece di 59,99 euro (prezzo di listino). Si tratta di uno sconto eccezionale che devi assolutamente avere. Indossale ed entra nel mondo della musica. Con una batteria spettacolare, hai fino a 50 ore di utilizzo con una ricarica rapida. Inoltre, se sei cliente Prime, hai anche la consegna gratuita inclusa nella promozione.

Cuffie Wireless Sony WH-CH520: look e comfort per tutto il giorno

Indossa le Cuffie Wireless Sony WH-CH520 e scopri quanto sono confortevoli. Per tutto il giorno hai comodità prolungata grazie ai morbidi padiglioni e al design leggero. Il design moderno le rende belle da vederti indosso. Goditi una vestibilità perfetta grazie alla cura magistrale nella realizzazione dei componenti. Viviti un suono personalizzato grazie all’app Sony|Headphone Connect. Scopri un suono che arriva da ogni angolo in modalità 360 Reality Audio.

Acquistale subito a soli 36 euro, invece di 59,99 euro (prezzo di listino). Approfitta adesso del Black Friday Amazon attivando la tua prova gratuita di 30 giorni ad Prime se ancora non sei iscritto al servizio. Per te tantissimi vantaggi tra cui pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Scegli il prodotto che fa per te tra le tantissime offerte Black Friday su Amazon a questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.