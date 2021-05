Le cuffie Over Ear wireless sono in promozione su Amazon a soli 19,37€. Il prezzo di listino viene reso vantaggioso da un ribasso del 15% più un coupon del 5% che rende l’acquisto conveniente.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Ricorda però di spuntare la casella per ottenere l’extra sconto in carrello.

Cuffie Over Ear e wireless: cosa c’è da sapere

Il design lineare rende le cuffie Over Ear delle wearable semplici. Grazie alla loro colorazione blu e nera acquistano un tocco di originalità in più che non le fa passare inosservate.

Realizzate in materiale di qualità, queste sono leggere e confortevoli. I padiglioni auricolari, infatti, sono finemente imbottiti per rendere l’utilizzo ergonomico e adatto anche a lunghi periodi.

Per quanto riguarda il suono, gli altoparlanti integrati fanno un ottimo lavoro. La riproduzione dei contenuti è equilibrata e non manca di profondità grazie a dei bassi corposi. Degna di nota è la possibilità di inserire la scheda SD direttamente al loro interno e attingere ai brani da questa.

Trattandosi di un dispositivo Wireless, questo si collega agli smartphone, ai PC o ancora ai tablet mediante Bluetooth. La versione 5.0 assicura connessioni stabili e a bassa latenza per il massimo dell’esperienza.

Da non ignorare, infine, l’archetto regolabile e il loro essere ripiegabili per essere trasportate sempre comodamente.

Le cuffie over ear wireless sono acquistabili su Amazon a soli 19,37€ nella colorazione blu e nera. Acquistale oggi e ricevile in appena 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. In caso alternativo, le spedizioni sono standard e gratuite se si è clienti idonei. Attiva il coupon per ottenere lo sconto del 5€. La promozione ha validità fino al 16 maggio 2021 salvo esaurimento scorte.

