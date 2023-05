Cuffie wireless OPPO Enco Buds2 a soli 20€ con la promo MediaWorld

Le cuffie wireless Enco Buds2 di OPPO offrono un’ottima riproduzione del suono, per un’esperienza sia in chiamata che in ascolto goduriosa. Sono inoltre molto leggere, pesano infatti appena 4 grammi: un peso piuma che garantisce comfort e stabilità per tutto l’arco della giornata. Grazie all’ultima promo Sempre con Tech di MediaWorld, puoi acquistarle online a 20 euro anziché 49,99 euro, per effetto del maxi sconto del 59,99%.

Cuffie wireless OPPO Enco Buds2 in sconto del 60% sul sito di MediaWorld

L’esperienza di suono delle cuffie wireless Enco Buds2, che nell’introduzione abbiamo definito goduriosa, è data dal driver da 10mm in titanio e dall’innovativa struttura acustica. Gli auricolari di OPPO sono in grado di riprodurre bassi profondi e immersivi, con dettagli nitidi, inoltre vantano la capacità di adattarsi a qualsiasi genere musicale. Ma non è finita qui, perché a beneficiare di tutto ciò sono anche le chiamate in entrata e in uscita, con un’acustica semplicemente perfetta.

Capitolo batteria. La serie Enco Buds2 regala un’autonomia di circa una settimana con un utilizzo medio, un’enormità se raffrontata a quella delle altre cuffie wireless. Non importa quanto è grande la tua playlist personale, potrai ascoltarla in maniera ininterrotta per 28 ore.

Approfitta dell’ultima offerta di MediaWorld sulle OPPO Enco Buds2, tue a soli 20 euro anziché 49,99 euro. E se scegli il ritiro in negozio, non pagherai nulla nemmeno per le spese di spedizione. Ricordati di selezionare l’opzione in fase di check-out, scegliendo il punto vendita MediaWorld più vicino a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.