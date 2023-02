Cuffie wireless Logitech Zone Vibe 125 oggi tue con sconto TOP del 34%

Stai cercando le giuste cuffie da utilizzare durante tutta la giornata, a lavoro o durante il tempo libero? Allora non puoi lasciarti scappare l’offerta disponibile su Amazon. Per poco tempo ancora, potrai acquistare ad un prezzo super scontato (-34%) delle fantastiche cuffie wireless della Logitech a soli 95 euro.

Un prodotto dalla qualità eccellente che sarà in grado di garantirti un audio coinvolgente grazie ai driver dell’altoparlante da 40 mm che offriranno quindi bassi corposi, alte frequenze nitide e bassa distorsione sia nel corso di call in videoconferenza che mentre ascolti le tue playlist preferite durante le passeggiate all’aperto.

Utilizzando la tecnologia beamforming e l’elaborazione digitale del segnale (DSP), le cuffie Zone Vibe 125 saranno in grado di catturare la tua voce con nitidezza e verranno cancellati i suoni e i rumori di fondo. Inoltre, il microfono flip-to-mute ti assicurerà la giusta privacy in ogni momento e quando non lo utilizzerai potrai riporlo all’interno delle cuffie over ear.

Grazie a queste cuffie, potrai muoverti nel tuo ufficio liberamente e potrai passare in maniera estremamente facile dal tuo PC portatile al tuo smartphone utilizzando il Bluetooth o il ricevitore USB con un raggio d’azione wireless che arriva fino a 30 metri.

La batteria ti garantirà fino a 18 ore di conversazione e 20 ore di ascolto. Un prodotto estremamente leggero che saprà darti il giusto comfort grazie ad un peso di soli 185 grammi e al design leggero con padiglioni in memory foam che si adatteranno perfettamente alle tue orecchie.

Con il suo look semplice ed elegante, le cuffie wireless della Logitech sono adatte sia per le situazioni più formali, quindi mentre sei in ufficio, che mentre trascorri del tempo libero con i tuoi amici in pieno relax.

Un prodotto da non perdere assolutamente che Amazon ti propone ad un prezzo folle. Non ti resta che concludere l’ordine e acquistare le cuffie wireless della Logitech a soli 95 euro. Affrettati, domani potrebbe essere troppo tardi.

