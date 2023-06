Cuffie Wireless JBL TUNE 510BT POTENTI a soli 29€

Il Red Friday di MediaWorld è un pozzo senza fondo di offerte speciali. Trovi di tutto a prezzi incredibilmente vantaggiosi. Oggi abbiamo scovato le incredibili e potenti Cuffie Wireless JBL TUNE 510BT a soli 29 euro, invece di 49,99 euro. Mettile subito nel carrello per assicurarti questo prodotto di altissima qualità con uno sconto incredibile che si avvicina al 50%.

Senza fili, queste cuffie sovraurali offrono fino a 40 ore di ascolto non stop con una sola carica grazie alla loro potente batteria. Pieghevoli, le porti sempre con te. Sono anche estremamente leggere per un comfort maggiore rispetto ad altri modelli della sua categoria. Le spugne sono morbide per garantire estrema comodità in utilizzo anche per molte ore. Approfitta subito dell’offerta speciale del Red Friday che trovi solo su MediaWorld.

Cuffie Wireless JBL TUNE 510BT: versatile, le porti sempre con te

Porta sempre con te le potenti Cuffie Wireless JBL TUNE 510BT! Sono la scelta ideale in viaggio, mentre fai sport, a scuola nel tempo libero, al parco, in palestra e anche nel tragitto verso casa. Passa da un dispositivo Bluetooth a un altro grazie alla funzione Multipoint che ti permette di gestire musica e chiamate con facilità in modalità Wireless.

Goditi un suono inconfondibile grazie alla qualità audio JBL Pure Bass. Potrai goderti la tua musica preferita rilassandoti e dedicando del tempo solo per te, isolato da tutto il resto del mondo. Compatibili con Siri e Google Assistant, queste cuffie ti permettono di gestire i tuoi dispositivi, la riproduzione della musica e tanto altro tramite comandi vocali. Acquista subito le JBL TUNE 510BT a soli 29 euro, invece di 49,99 euro.

