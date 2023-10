Cuffie Wireless di alta qualità e con Cancellazione del Rumore a meno di 50€? Sì grazie al COUPON ESCLUSIVO

Ecco un’occasione straordinaria da non perdere: le Creative Zen Hybrid Wireless sono ora disponibili su Amazon a soli 48,99€, anziché 77,99€, risparmiando ben il 37%. Stai cercando un paio di cuffie over-ear wireless di alta qualità? Questo è il momento perfetto per fare il tuo acquisto.

Creative Zen Hybrid Wireless: le cuffie complete

Le Creative Zen Hybrid Wireless sono progettate per offrire un’esperienza di ascolto eccezionale. Grazie alla Cancellazione del Rumore Attiva (ANC), puoi isolarti dal mondo esterno e immergerti nella tua musica o nei tuoi contenuti multimediali preferiti senza distrazioni. Inoltre, con la modalità Ambiente, puoi rapidamente tornare in contatto con l’ambiente circostante quando ne hai bisogno, come per ascoltare annunci pubblici alle stazioni ferroviarie.

La batteria di lunga durata ti consente di godere della tua musica per tutto il giorno, con un’autonomia di 27 ore con ANC attivo (o addirittura 37 ore con ANC disattivato). Una ricarica rapida di soli 5 minuti ti offre ulteriori 5 ore di ascolto. Puoi scegliere tra la connettività Bluetooth 5.0 wireless con codec audio AAC per la massima libertà di movimento o la modalità cablata tramite il jack analogico da 3,5 mm.

Le Creative Zen Hybrid sono dotate di un microfono con cancellazione del rumore integrato, che garantisce chiamate chiare anche in ambienti rumorosi. Quando l’ANC è attivo, sarai in grado di ascoltare il chiamante in modo nitido e cristallino.

In termini di qualità audio, queste cuffie non deludono. Gli ingegneri acustici le hanno ottimizzate per offrire un suono di alta qualità con bassi accurati e una firma sonora calda, insieme ad alti nitidi e puliti. I controlli essenziali si trovano comodamente sul padiglione destro, rendendo l’utilizzo estremamente semplice.

Non perdere l’opportunità di acquistare le Creative Zen Hybrid a soli 48,99€ e goditi un’esperienza di ascolto straordinaria, risparmiando il 37%. Questo affare è troppo conveniente per lasciartelo sfuggire, quindi approfittane adesso!