Cuffie wireless con microfono, durano 22h: FOLLIA a 29€ (sconto 40%)

Le cuffie wireless Vocline, oltre ad essere incredibilmente comode da indossare, sapranno donarti totale libertà di movimento non essendoci l’ingombro del cavo e metteranno al tuo servizio un comparto audio limpido e privo di disturbi. Ottime per le tue chiamate, grazie al microfono integrato.

Cogli al volo questa opportunità, la promozione sta per terminare: completa ora il tuo acquisto su Amazon e, spuntando direttamente in pagina il coupon con sconto del 40%, le cuffie wireless potranno essere tue con poco più di 29 euro.

Cuffie wireless Vocline in offerta su Amazon ad un prezzo stracciato

Design regolabile e suono eccellente per queste imperdibili cuffie wireless grazie al contributo dei doppi driver da 40 mm: suoni alti cristallini, bassi potenti e zero disturbi per un’esperienza d’ascolto impagabile. I microfoni, nella sostanza, sono ben due: uno per catturare la voce e l’altro per filtrare il rumore.

Lunga durata in fase di utilizzo: le cuffie wireless garantiscono un’autonomia di ben 22 ore e sono completamente cariche dopo appena un’ora e mezza. Puoi usarle con tutto: PC, smartphone, tablet, a te la scelta in base a ciò che preferisci. Ricorda che, in ogni caso, sarà disponibile in confezione il cavo audio per l’uso tradizionale.

Segui l’istinto, prima che i modelli disponibili finiscano, e porta a casa le tue nuove cuffie wireless Vocline: oltre ad un clamoroso risparmio di spesa, arriveranno da te senza spese di spedizione.

