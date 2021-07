Le cuffie true wireless di Yobola sono in promozione su Amazon ad appena €20,39. Grazie un doppio sconto te le puoi portare a casa con un risparmio di circa €10 che rende l'acquisto un vero e proprio affare.

Inoltre le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano per riceverle in pochissimo tempo.

Yobola: cosa devi sapere sulle sue cuffie true wireless

Se stai cercando un paio di cuffie true wireless che si possono adattare più funzioni, sei nel posto giusto. Questo modello proposto da Yobola ti permette di utilizzarle sia per ascoltare la musica che per parlare al telefono in modo ottimizzato. Disponibili in colorazione bianca, le indossi e scopri un nuovo mondo fatto di libertà e qualità.

Non hanno delle punte in silicone morbido dunque se prediligi il modello stile Apple, le wearable sono cucite su misura per te.

La musica viene riprodotta in modo ottimizzato tanto è vero che sembra di essere in compagnia degli artisti quando riproduci le tue canzoni preferite. L'aggiunta del microfono integrato ti consente di utilizzarle anche in fase di chiamata. Come accennato, infatti, la voce viene recepita in modo nitido e chiaro.

Sono ottime anche dal punto di vista della batteria visto che la custodia di ricarica conferisce un'autonomia complessiva di 25 ore. Le sole cuffie, invece, le puoi usare fino a 5 ore consecutive.

Acquista le cuffie true wireless Yobola su Amazon a soli €20,39. Ricordati attivare il coupon per ottenere l'extra sconto in carrello. Se le acquisti oggi, inoltre, hai la possibilità di riceverle in sole 48 ore se sei membro Prime. Se invece sei un cliente standard non ti preoccupare perché la spedizione è comunque gratis se opti per la consegna nei punti di ritiro.

I pezzi sono limitati quindi non lasciarti scappare questa offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

