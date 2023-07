Cuffie wireless con Bluetooth 5.3 e IP7: doppio sconto TOP (-67%)

Se sei alla ricerca di nuove cuffie, su Amazon – oggi e per poco tempo ancora – c’è un’offerta a dir poco pazzesca. Infatti, queste magnifiche cuffie wireless con Bluetooth 5.3 e IP7 potranno essere tu al prezzo super conveniente di soli 20,68 euro invece di 52,99 euro. Potrai acquistare questo ottimo dispositivo al prezzo così basso, solamente se ti affretterai e non ti lascerai scappare lo sconto folle del 57% e un ulteriore sconto del 10% che potrai avere tramite coupon.

Oltre ad avere un risparmio pari al 67%, se sei cliente Amazon Prime, potrai usufruire anche di importanti vantaggi, come ad esempio la spedizione gratuita in tutta Italia senza costi aggiuntivi, veloce e sicura. Queste cuffie Bluetooth sono provviste di un chip Bluetooth 5.3, il cui raggio di trasmissione sarà in grado di raggiungere tranquillamente 15 metri di distanza.

Non manca il microfono ENC ad alta definizione incorporato, grazie al quale potrai effettuare le tue chiamate e potrai usufruire di una trasmissione stabile. Dunque, musica più chiara e chiamate più fluide saranno garantite. Questi piccoli dispositivi audio prevedono l’utilizzo di un Driver dinamico a diaframma in titanio composito da 13mm.

Riprogettati per essere più piccoli del 15%, questi auricolari wireless saranno in grado di adattarsi perfettamente al tuo orecchio. La tecnologia avanzata wind flow andrà a diminuire la pressione del condotto uditivo e ridurrà al minimo il rumore. Provviste di un nano rivestimento liscio, queste cuffie non temono il sudore e la pioggia.

Potrai avere un‘autonomia di 6 ore con una singola carica che potranno diventare 24 ore utilizzando la custodia di ricarica. Insomma, un prodotto ottimo e da non perdere soprattutto a questo prezzo. Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito queste magnifiche cuffie wireless con Bluetooth 5.3 e IP7 in offerta. Affrettati per poter avere lo sconto totale del 67%, non perdere questa occasione che potrebbe non ripetersi più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.