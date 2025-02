Cuffie Wireless Bluetooth: 50 ore di autonomia ad un prezzo straordinario

Se sei in cerca di un paio di cuffie che uniscano un’ottima qualità audio alla lunga autonomia ed un design accattivante, le Beats Solo 4 possono essere la scelta che fa al caso tuo. Si tratta di un paio di cuffie on-ear – disponibili in questo caso in un elegante Blu Ardesia – che ti offriranno un’esperienza sonora davvero immersiva e coinvolgente.

L’isolamento acustico e l’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa, ti assicureranno un’esperienza d’ascolto davvero straordinaria.

La batteria di queste cuffie è studiata per garantire 50 ore di autonomia, il che le renderà particolarmente qualora tu voglia portarla con te in viaggio o durante lunghe sessioni d’allenamento. Inoltre, grazie alla modalità Fast Fuel basteranno appena 10 minuti di ricarica per offrirti fino a 5 ore di riproduzione ininterrotta.

L’incredibile durata di queste cuffie ti consentirà di non preoccuparti continuamente di doverle ricaricare e quindi potrai portarle con te anche per molte ore consecutive e ascoltare la tua musica preferita ogni volta che ne avrai voglia.

Il loro design on-ear è pensato per donarti il massimo del comfort, inoltre i padiglioni auricolari sono regolabili, così da donarti il massimo della stabilità durante l’utilizzo.

Queste cuffie sono particolarmente leggere, ma anche robuste e confortevoli. Grazie ai comandi integrati potrai regolare il loro volume, rispondere alle chiamate e attivare l’assistente vocale senza neanche dover toccare il tuo smartphone. Le Beats Solo 4 vengono vendute insieme alla loro custodia rigida in stoffa, ideale da portare sempre con sé e per proteggerle dagli agenti esterni. Al momento su Amazon sono vendute al costo di 208,00 euro. Non lasciarti sfuggire l’occasione di portarle a casa tua con il 10% di sconto e ad un prezzo imbattibile!