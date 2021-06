Le cuffie wireless di Doqaus sono in offerta su Amazon a soli 23,99€. Il prezzo di listino viene reso più conveniente da un doppio sconto: prima un ribasso del 25% e poi un esclusivo coupon da 6,00€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Cuffie wireless: perché acquistare questo modello

Avere un paio di cuffie wireless in casa fa sempre comodo. Il modello proposto oggi è semplice, lineare ed elegante in questa sua colorazione nera.

Grazie alla struttura pienamente ergonomica, indossarle è un vero e proprio piacere: i padiglioni sono imbottiti per assicurare comfort prolungato, inoltre sono molto leggere ed essendo prive di cavo facilitano i movimenti.

Connettibili ai dispositivi mediante il Bluetooth, le stesse assicurano una riproduzione continua e a bassa latenza. A proposito di quest'ultima, può essere definita di ottima qualità ed equilibrata. Le tracce musicali e i contenuti audio non mancano né di corposità né di chiarezza.

Da non sottovalutare la presenza di un microfono. Attraverso questo è possibile utilizzare le cuffie anche in chiamata senza doverle scollegarle o rimuoverle.

La batteria, infine, assicura una riproduzione continua e duratura. I feedback in merito a questa componente sono ottimi e assicurano una resa più che giornaliera (52 ore in totale con una sola carica).

Le cuffie wireless di Doqaus sono acquistabili su Amazon a soli 23,99€ nella loro colorazione nera. Acquistale oggi e ricevile in meno di 48 ore se possiedi un abbonamento Prime attivo. In alternativa le spedizioni sono gratuite per chi effettua il primo ordine o per chi sceglie come modalità la spedizione presso punto di ritiro.

Attiva il coupon di 6,00€ per ottenere l'extra sconto in carrello. La promozione è valida fino al 4 giugno 2021 salvo esaurimento scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable