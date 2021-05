Con 4,99€ puoi avere un paio di cuffie wireless bello e ricco di funzioni: credo sia un'offerta assurda, che non ha bisogno di essere raccontata per capirne il potenziale. Se poi ci metti che la trovi su Amazon e che le spedizioni sono super economiche (2,80€), allora c'è da aggiungere niente. Anzi no, bisognerebbe capire cosa si intende per 3 in 1, in effetti.

Cuffie wireless in super offerta su Amazon

Belle esteticamente, rispondo perfettamente elle esigenze di chi non ha voglia di indossare auricolari in ear e non solo: sono perfette anche se hai un modello più potente e costoso, che proprio non ti va di portare in vacanza, rischiando di perderli o di rovinarli. Dopo aver scoperto quanto offrono a questo prezzo però, stai pur certo che baderai a non perdere nemmeno loro.

Infatti, la loro funzionalità principale è quella di permetterti di collegare in Bluetooth il wearable a smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili. Potrai ascoltare la tua musica preferita senza il vincolo dei cavi.

Se però la batteria è scarica? Nessun problema, è un tre in uno questo device e di assi nella manica ne ha. Infatti, puoi collegarlo attraverso jack audio al dispositivo e continuare l'ascolto.

Il terzo modo in cui puoi usare questo wearable è forse il più sorprendente: puoi inserire una microSD, con dentro la tua musica preferita, ed ascoltarla in autonomia sfruttando i tasti integrati sul dispositivo. Non avrai bisogno di collegare le cuffie ad alcun device esterno: una vera chicca!

Insomma, un prodotto che – ti avevo anticipato – ti stupirà, soprattuto perché puoi prenderlo a prezzo ridicolo. Come? Completando l'acquisto di quesite cuffie wireless da Amazon, spendendo 4,99€ più spedizioni super economiche. Scorte limitate, data la natura dell'offerta. Ti piacciono offerte e promozioni come queste? Non perdere le migliori: le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone