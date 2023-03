Queste Cuffie Wireless si collegano a 2 dispositivi insieme e costano poco

Sei stanco di dover disconnettere e ricollegare le tue cuffie quando passi dal PC al tuo smartphone? Da oggi puoi connetterle a due dispositivi contemporaneamente. Non ci credi? Allora corri su Amazon e prova le Cuffie Wireless Multipoint di JLab a soli €49,99, con uno sconto Prime del 17% valido ancora per poco.

Cuffie Wireless Multipoint: scegliere non è un’opzione

Quando colleghi queste cuffie Bluetooth al tuo PC e all’improvviso ti rendi conto di averne bisogno per il tuo smartphone, la tecnologia Multipoint è la soluzione. JLab ti offre la possibilità di connetterle a due dispositivi insieme, senza la necessità di disconnessione e ricollegamento. Puoi passare dal computer al cellulare e viceversa senza mai cambiare alcuna impostazione, con estrema velocità e semplicità.

Con un design minimal e confortevole, le Cuffie JLab ti garantiscono comodità tutto il giorno, grazie ai cuscinetti in Cloud Foam. Sono ideali per ascoltare la tua musica preferita, e puoi farlo con un’elevata qualità del suono, con un’autonomia di ben 45 ore prima di ricaricarle. Grazie al microfono Go Work, sono ideali per effettuare ore e ore di telefonate. La funzione di chiamata C3 utilizza due microfoni: uno raccoglie la tua voce e l’altro elimina i suoni ambientali, per un suono cristallino in ogni momento, ovunque tu sia. Con i comodissimi pulsanti multifunzione puoi controllare la riproduzione del suono, regolare il volume, passare da un brano all’altro e tanto ancora. Puoi anche passare da modalità musica a quella lavoro, silenziando il tuo microfono ogni volta che vuoi: un LED rosso ti indicherà l’accensione o lo spegnimento della voce.

Queste cuffie Multipoint sono perfette e ti garantiscono comodità e qualità ad un prezzo più che conveniente. Approfitta dello sconto del 17% finché sei in tempo e acquista le Cuffie Wireless JLab in offerta a €49,99 con Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.