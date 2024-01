Cuffie Urbanista Miami, che prezzo! Oggi su Amazon con il 34% di sconto

Disponibili in offerta su Amazon con uno sconto del 34%, le cuffie bluetooth Urbanista Miami offrono un’esperienza sonora straordinaria, combinata con la libertà della connettività wireless e la comodità di un design ergonomico. Oggi possono essere tue a soli 99€, contro un normale prezzo di listino di 149,00€.

Goditi un audio cristallino e privo di distrazioni grazie alla cancellazione attiva dei rumori delle cuffie Urbanista Miami. La modalità suoni ambientali consente inoltre di percepire i suoni esterni importanti senza compromettere la qualità dell’audio.

Con ben 50 ore di riproduzione continua, le cuffie Urbanista Miami ti accompagnano ovunque tu vada, senza interruzioni. Il rilevatore interno mette automaticamente in pausa la musica quando le cuffie vengono rimosse e la riprende quando le rimetti, garantendo una maggiore durata della batteria.

Le cuffie wireless Urbanista Miami sono progettate per adattarsi perfettamente alla tua testa, con una cerniera metallica regolabile e cuscinetti auricolari in pelle PU per il massimo comfort. Sia che tu le utilizzi per giocare, lavorare in studio o ascoltare musica, le Urbanista Miami offrono un’esperienza personalizzata.

Oltre alle cuffie, riceverai anche una custodia rigida progettata per il trasporto quotidiano. La custodia offre spazio per il cavo di ricarica e un adattatore per il volo, mantenendo i tuoi accessori Urbanista organizzati e protetti ovunque tu vada.

Controlla facilmente il volume, metti in pausa/play le tracce e attiva l’assistente vocale grazie al pulsante multifunzione integrato. Inoltre, le cuffie Urbanista Miami arrivano con una confezione ecologica, riducendo l’impatto ambientale senza compromettere la qualità del prodotto.

Le cuffie Urbanista Miami sono la scelta ideale per chi cerca un’esperienza musicale senza compromessi, combinata con la praticità e la comodità delle cuffie wireless. Approfitta dell’offerta attuale e acquistale oggi in fortissimo sconto!

