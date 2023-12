Cuffie TWS Sony in offerta a 44€ con QUEST'OFFERTA di Amazon (-55%)

Le cuffie true wireless Sony WF-C500 sono protagoniste di una nuova offerta Amazon che consente l’acquisto al prezzo scontato di 44,90 euro, con uno sconto del 55% rispetto al prezzo consigliato. Si tratta di un nuovo minimo storico per questi auricolari Bluetooth di Sony, disponibili con quattro diverse colorazioni (alcune proposte con un paio di euro in più). Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto.

Cuffie Sony in offerta su Amazon: -55%

Le cuffie Sony WF-C500 sono la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di ottimi auricolari Bluetooth, in grado di garantire un rapporto qualità/prezzo al top del mercato. Questi auricolari sono utilizzabili con smartphone, tablet e computer e riescono a garantire un funzionamento sempre ottimale. Anche l’autonomia è al top: con una carica completa, infatti, le cuffie possono garantire fino a 10 ore di funzionamento che raddoppiano grazie all’autonomia aggiuntiva garantita dalla custodia. Gli auricolari Bluetooth di Sony, quindi, hanno tutto quello che serve per poter garantire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo e con una spesa ridotta.

Con questa nuova offerta di Amazon è ora possibile acquistare le cuffie Sony WF-C500 al prezzo scontato di 44,90 euro, beneficiando di uno sconto del 55% rispetto al prezzo consigliato e con la possibilità di scegliere tra quattro diverse colorazioni. Tutte le versioni delle cuffie sono vendute e spedite da Amazon. Per accedere alle offerte basta cliccare sul box riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.