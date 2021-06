Le cuffie true wireless 5.1 di Odec sono in promozione su Amazon a soli €22,39. Un esclusivo coupon del 20% rende il prezzo di base più conveniente creando un'ottima opportunità di acquisto.

Odec: cosa sapere sulle sue cuffie true wireless

Le cuffie Bluetooth proposte da Odec si presentano con un design semplice eppure degno di nota. In questa colorazione nera, le wearable quasi scompaiono una volta indossate risultando discrete e indossabili ovunque si vada.

Con delle dimensioni ridotte, infatti, le true wireless appartengono alla categoria in ear. In modo particolare sono perfette per quegli utenti che non gradiscono le punte in silicone. Questa loro caratteristica non compromette la stabilità visto che una volta inserita all'interno del padiglione auricolare, e rimangono salde anche davanti a eventuali movimenti.

Gli altoparlanti integrati offrono una riproduzione dei contenuti di elevata qualità. A far da padrone c'è il Bluetooth 5.1 che assicura una compatibilità eccellente e una bassa latenza in ogni occasione. Da non dimenticare la presenza di microfoni integrati ti assicurano un utilizzo degno di citazione anche in fase di chiamata. La voce viene catturata in modo nitido e cristallino per comunicazioni naturali e semplici.

La batteria, poi, vanta un totale di 24 ore di riproduzione se considerata anche la custodia di ricarica. Da sole le cuffie possono riprodurre contenuti musicali per un massimo di 4 ore.

Tra le altre features, infine, ricordiamo la loro impermeabilità IPX5, i controlli touch e la possibilità di utilizzare le cuffie sia in mono che stereo.

