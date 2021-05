Sei in cerca di un paio di cuffie true wireless? Quelle prodotte da Creative sono in offerta su Amazon a soli 49,99€. Il prezzo di listino è reso più economico da un coupon esclusivo di 10€.

Cuffie true wireless: perché acquistare questo modello

Le cuffie True wireless di Creative si presentano particolari e differenti dalla massa. Grazie al design unico degli auricolari e del case non passano inosservate, inoltre la colorazione blu le rende ancora più uniche.

Dalla tipologia In Ear, queste wearable hanno delle dimensioni ridotte, infatti una volta indossate sembrano quasi scomparire. Si adattano alle orecchie dei propri utilizzatori mediante delle piccole punte auricolari in silicone morbido che garantiscono comodità.

Degni di nota sono gli altoparlanti inseriti al loro interno attraverso cui l’audio viene erogato potente ed equilibrato. L’applicazione per smartphone consente di modificare alcuni parametri per rende l’esperienza personalizzata.

I microfoni integrati assieme al chip Qualcomm consentono di utilizzare gli auricolari anche in fase di chiamata. La voce viene catturata in modo nitido e chiaro.

Tra le altre caratteristiche sono da citare i comandi touch con cui si può gestire la riproduzione musicale senza dover interagire con l’eventuale smartphone.

La loro autonomia sfiora le 35 ore grazie alla custodia di ricarica. La batteria delle sole wearable ha una capacità di 12 ore. Infine sono resistenti all’acqua e certificate IPX5.

Le cuffie true wireless di Creative sono acquistabili su Amazon a soli 49,99€. Le spedizioni vengono effettuate in 48 ore per i membri Prime. In caso contrario sono gratuite ma standard. Attiva il coupon per ottenere lo sconto sul checkout. La promozione ha validità fino al 31 maggio 2021 salvo esaurimento scorte.

