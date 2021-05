Le cuffie true wireless di Tiksounds sono in offerta su Amazon a soli 19,79€. Il prezzo di listino viene reso vantaggioso prima da un ribasso del 15% e poi da un coupon esclusivo del 10% che rende l'acquisto inferiore a venti euro.

Cuffie true wireless: perché scegliere questo modello di Tiksounds

Le cuffie true wireless hanno invaso il mercato dei dispositivi: presenti in abbondanza, molte volte sono tutte uguali. Il modello proposto da Tiksounds, però, non solo è economico ma vanta delle caratteristiche da prendere in considerazione.

Appartenenti alla categoria In Ear, queste sono provviste di punta in silicone che rende la loro adesione al padiglione auricolare stabile e comoda. Con delle dimensioni ridotte, poi, sembrano scomparire quando indossate.

I driver dinamici al loro interno riproducono le tracce audio con facilità e un risultato ottimizzato. Il suono è fedele ed equilibrato non mancando di quella profondità sempre necessaria. Inoltre sono perfette da indossare quando si pratica sport visto che resistono sia all'acqua che al sudore.

Sono dotate di sensore di tocco, questo significa che la riproduzione può essere gestita attraverso semplici tap:

un tocco per mettere in pausa o play la riproduzione o accettare una telefonata.

un tap prolungato di 2 secondi per rifiutare una telefonata;

un tocco prolungato di 4 secondi per spegnerle;

un triplo tocco per alzare il volume;

un doppio tocco per andare avanti o indietro con le tracce musicali;

un tap di due secondi per richiamare l'assistente vocale.

Ultima caratteristica da non sottovalutare è la batteria che vanta un'autonomia complessiva di 46 ore con la custodia di ricarica.

Le cuffie true wireless di Tiksounds sono acquistabili su Amazon a soli 19,72€ nella colorazione nera. Ordinale oggi stesso e ricevile in 48 ore se sei abbonato Prime. In alternativa le spedizioni sono unicamente gratuite per i clienti idonei o con consegna presso punto di ritiro.

Attiva il coupon del 10% per ottenere l'extra sconto in carrello.

