Le cuffie true wireless di Cvozo sono in promozione su Amazon a soli 15,98€. Il ribasso del 36% produce uno sconto effettivo di 9,00€ che rende l’acquisto un affare.

Cuffie true wireless Cvozo: economiche ma strepitose

La colorazione bianca dona a queste wearable un aspetto sofisticato. Rientranti nella tipologia in ear, le true wireless di Cvozo sono un prodotto dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Grazie al loro design ergonomico possono essere indossate per ore senza problemi. Non sono dotate di punte auricolari, ma bensì si incastrano nel padiglione auricolare rimanendo al loro posto in modo stabile.

Gli altoparlanti integrati all’interno consentono alle cuffie di erogare un suono di alta qualità. I bassi sono profondi mentre i toni alti suonano chiari per un’esperienza degna di nota. Da non sottovalutare è poi la presenza del microfono MEVS con cui effettuare chiamate. In questo caso la voce viene recepita nitida e chiara da chi ascolta.

La batteria si ricarica in modo rapido attraverso cavo USB Type C. In appena 1,5 ore la custodia completa il suo ciclo ed è pronta per fornire 5 ulteriori ricariche alle wearable. L’autonomia complessiva, quindi, si assesta alle 30 ore.

Altra caratteristica degna di citazione è la impermeabilità certificata IPX7: le cuffie resistono all’acqua e alla polvere.

Infine, possono essere gestiste mediante dei semplici tocchi:

un tap e si termina la chiamata o si mette in pausa;

un tap di 4 secondi e si richiama l’assistente vocale;

un tap su entrambe le cuffie per 6 secondi le spegne.

Puoi acquistare le cuffie true wireless di Cvozo su Amazon ad appena 15,98€.

