Hai sempre desiderato un paio di cuffie true wireless? Questo fantastico modello è oggi in offerta su Amazon a soli 22,49€. Il prezzo di listino è reso strepitoso da un coupon di 10% che rende l’acquisto obbligatorio.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

Ricorda: spunta la casella del coupon per ottenere lo sconto

Cuffie true wireless economiche e potenti: cosa devi sapere

Le cuffie true wireless prodotte da Tiksounds hanno un design unico nel loro genere. Disponibili nella colorazione nera, racchiudono diverse caratteristiche interessanti al loro interno.

Dalla tipologia In Ear, si adattano al padiglione auricolare mediante delle punte in silicone morbido. Una volta indossate passano inosservate grazie alle dimensioni ridotte.

Questa caratteristica non aggrava né l’ergonomia né la stabilità. La vestibilità è infatti confortevole e resistente anche a movimenti bruschi, come quelli in fase di allenamento.

Gli altoparlanti suonano in modo equilibrato: i bassi si presentano corposi mentre i toni alti sono chiari. Il risultato finale è di ottima qualità. La loro resistenza all’acqua certificata IPX7 permette di utilizzarle anche a contatto con sudore e schizzi di acqua.

Degna di nota è la batteria: le cuffie hanno un’autonomia di 5/6 ore con una sola ricarica. La custodia di ricarica che funziona come Powerbank aggiunge circa 150 ore di funzionamento. La ricarica rapida, inoltre, assicura un’ora di ascolto extra con soli 10 minuti di carica.

Ultima features non trascurabile è il controllo tattile delle wearable: bastano dei semplici tap per gestire la riproduzione musicale.

Le Cuffie true wireless sono acquistabili su Amazon a soli 22,49€ nella colorazione nera. Acquistale oggi e ricevile in 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. In caso contrario la spedizione è gratuita se sei un utente idoneo.

Attiva il coupon per lo sconto in carrello. La promozione ha valenza fino al 30 giugno 2021.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable