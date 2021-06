Le cuffie true wireless SiFi II di BOMAKER sono in offerta su Amazon a 19,99€. Il prezzo di listino viene dimezzato da un coupon del 50% da attivare all'acquisto.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio nazionale.

Bomaker SiFi II: cosa hanno da offrire queste cuffie true wireless

Le true wireless di Bomaker si presentano con un design interessante e curato nei piccoli dettagli. Rispetto a molti altri modelli sul mercato, queste hanno un'identità loro ben marcata e per questo risultano essere un prodotto da prendere in considerazione. La colorazione disponibile è nera.

Appartenenti alla categoria In Ear, si adattano facilmente all'orecchio dell'utilizzatore mediante delle punte in morbido silicone. Grazie a questa feature, isolano automaticamente i rumori esterni favorendo una riproduzione più pura.

In merito a quest'ultima, i contenuti multimediali vengono riprodotti in ottima qualità. La riproduzione non manca di toni alti chiari e bassi corposi per un risultato finale equilibrato.

Lati distintivi delle wearable sono la presenza del Bluetooth 5.0 che assicura una connessione stabile e a bassa latenza e i controlli touch. Attraverso dei tap sulla superficie delle cuffie è consentito gestire la riproduzione musicale a proprio piacimento.

Anche la batteria è degna di nota visto che vanta un'autonomia di 30 ore se considerata la custodia di ricarica. Da sole le cuffie che funzionano sia in mono che stereo, supportano un funzionamento di 6 ore.

In conclusione, le cuffie sono altresì impermeabili certificate IPX7.

Le Bomaker SiFi II sono acquistabili su Amazon a soli 19,99€. Acquistale oggi e ricevile in 48 ore se sei abbonato Prime. In caso contrario le consegne sono gratuite per i clienti idonei e per chi opta per la consegna presso punti di ritiro.

Attiva il coupon del 50% per ottenere lo sconto in carrello. La promozione è valida fino al 14 giugno 2021 salvo esaurimento scorte.

