Cuffie Sony WH-CH520 in offerta: approfitta dello sconto del 40%

Le cuffie Sony WH-CH520 sono disponibili su Amazon con uno sconto del 40%, al prezzo di 41,99€ rispetto al prezzo consigliato di 69,99€. Un’occasione decisamente conveniente per gli amanti della musica. Una delle caratteristiche distintive delle WH-CH520 è la certificazione 360 Reality Audio, che ottimizza l’esperienza musicale analizzando la forma individuale dell’orecchio tramite l’app “Sony | Headphones Connect”.

La durata della batteria delle cuffie è notevole, con una capacità di riproduzione fino a 50 ore. Questo significa che puoi ascoltare la tua musica preferita per lunghe sessioni senza doverti preoccupare di ricaricare le cuffie. Inoltre, se la batteria si sta scaricando, una ricarica rapida di soli 3 minuti ti offre 1,5 ore di ascolto supplementare. La connessione Multipoint delle WH-CH520 consente di collegare le cuffie a più dispositivi contemporaneamente, facilitando la transizione da un dispositivo all’altro. I pulsanti di controllo sono intuitivi e facili da usare, e le cuffie possono essere anche controllate tramite comandi vocali, offrendo un’esperienza di utilizzo versatile.

Un’altra caratteristica comoda è la possibilità di rispondere alle chiamate con un semplice clic dei pulsanti presenti sui padiglioni delle cuffie, evitando la necessità di estrarre il telefono dalla tasca. Le Sony WH-CH520 offrono anche un comfort ottimale. Grazie all’archetto regolabile, ai padiglioni morbidi e al design leggero, puoi trovare facilmente la vestibilità perfetta e goderti il comfort durante lunghe sessioni di ascolto. In sintesi, le cuffie Sony WH-CH520 offrono un’esperienza musicale ottimizzata, lunga durata della batteria, connessione versatile, facilità d’uso e comfort, il tutto a un prezzo conveniente. Non farti scappare questa offerta: non solo risparmi il 40%, ma se le acquisti subito le riceverai a casa domani.

