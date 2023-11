Cuffie Sony potentissime al minimo storico grazie al Black Friday

Le sbalorditive cuffie Bluetooth Sony WH-1000XM4 sono tra le più interessanti che puoi trovare durate l’Amazon Black Friday 2023, considerandone le straordinarie performance e l’ottima qualità costruttiva. Godrai di un suono ricco e corposo, che ti lascerà a bocca aperta fin dal primo ascolto. Inoltre, sono estremamente comode da indossare: pura goduria per le tue orecchie.

Un’occasione di cui approfittare subito, prima che il Black Friday termini: effettua il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto improvviso del 9%, le cuffie Sony potranno essere tue con soli 199 euro (potrebbe sembrare un calo trascurabile ma, in realtà, vi ricordiamo che il prezzo consigliato di questo modello è pari a ben 380 euro e lo sconto fa invece riferimento al prezzo più basso visto di recente).

Amazon Black Friday: cuffie Bluetooth Sony WH-1000XM4

Le cuffie vantano un impeccabile sistema di cancellazione del rumore, grazie al processore noise cancelling HD QN1 con algoritmo evoluto ed al nuovo chip Bluetooth: niente più fastidiose distrazioni. Qualità del suono di livello premium, con supporto per l’Hi-Res Audio ed ottimizzazione dei file musicali compressi tramite la nuova e sorprendente tecnologia DSEE Extreme.

Con la funzione SPEAK-TO-CHAT potrai mettere automaticamente in pausa la musica quando inizierai a conversare con qualcuno. L’opzione WEARING DETECTION, invece, spegnerà le cuffie quando queste non verranno indossate per un certo lasso di tempo. Ricordiamo infine che la Multi-Point Connection ti permetterà di associare l’apparecchio a 2 dispositivi Bluetooth in contemporanea.

Ascolta l’istinto, prima che i modelli a disposizione finiscano, e metti nel carrello le tue nuove cuffie Bluetooth Sony WH-1000XM4: le pagherai il meno possibile e potrai riceverle velocemente a casa con consegna gratis.

