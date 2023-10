Cuffie Sony in offerta: il prezzo crolla sotto i 10€, sono regalate

Le cuffie on-ear Sony MDR-ZX110, attualmente in vendita con uno sconto del 33% al prezzo di 9,99€ invece di 14,90€, offrono un’esperienza di ascolto straordinaria ad un prezzo conveniente.

Queste cuffie sono dotate di driver dinamici al neodimio a cupola da 30 mm, che garantiscono un audio bilanciato con bassi profondi e alti nitidi. L’ampia gamma di frequenza da 12 Hz a 22 kHz permette di cogliere ogni sfumatura nella musica, garantendo un suono dettagliato e di alta qualità.

La comodità è una priorità con le MDR-ZX110. I padiglioni auricolari sono imbottiti, garantendo un comfort ottimale durante l’ascolto, ideale per lunghe sessioni musicali o viaggi. Inoltre, queste cuffie sono progettate con un design pieghevole e girevole che le rende altamente portatili.

Quando non le usi, puoi ripiegarle per risparmiare spazio in valigia o borsa. Il design chiuso delle cuffie contribuisce a isolare il suono e ad eliminare i rumori di fondo, mentre l’acustica è riflessa direttamente nelle orecchie, massimizzando l’esperienza musicale.

I driver al neodimio dinamici consentono un audio di precisione, con una risposta ritmica intensa. In sintesi, le cuffie Sony MDR-ZX110 offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo e sono ideali per chi cerca cuffie comode, portatili e con un audio di alta qualità. L’offerta attuale rende queste cuffie ancora più allettanti. Non farti scappare l’occasione di acquistarle a meno di 10€!

