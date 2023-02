Cuffie Sony con comandi vocali e 35h di autonomia: bastano 32€

Le cuffie Bluetooth Sony WH-CH510, in questa fascia di mercato, sono una vera certezza: oltre un giorno di musica alla massima potenza e senza alcuna stanchezza, grazie all’estrema comodità dei due padiglioni ed alla super batteria presente a bordo. In ogni momento potrai anche rispondere alle telefonate con un’ottima qualità.

Devi approfittarne subito, prima che il prezzo torni a salire: completa il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto a sorpresa del 34%, le cuffie Sony saranno tue con poco più di 32 euro invece di 50 euro.

Imperdibile sconto su Amazon per le cuffie Sony

Ascolta i tuoi brani preferiti in modalità Bluetooth, abbinando le cuffie Sony con rapidità a smartphone, tablet e qualunque altro dispositivo. Cuffie morbide da indossare ma soprattutto leggerissime, considerando un peso di soli 132 grammi. Il design dei padiglioni regolabili garantisce la massima ergonomia.

Non mancano i pratici pulsanti per interagire in modo istantaneo con le tue playlist. La batteria assicura una durata continuativa fino a 35 ore: basterà una ricarica di appena 10 minuti per ulteriori 90 minuti di riproduzione musicale. In poche parole: stiamo parlando di un autentico best buy.

Fai in fretta, prima che le unità disponibili finiscano, e metti nel carrello le tue nuove cuffie Bluetooth Sony WH-CH510: risparmierai oltre 17 euro ed arriveranno a casa il prima possibile con consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.