Cuffie Sony con cavo in offertissima a soli 22,89€: comode e audio cristallino

Le cuffie Sony MDR-ZX310AP sono attualmente in offerta, con uno sconto del 35% rispetto al prezzo di listino, il che le rende disponibili al prezzo di 22,89€ anziché 35,00€.

Queste cuffie on-ear offrono un’opzione accessibile per chi cerca un’esperienza audio di qualità. Queste cuffie presentano un design leggero e pieghevole che le rende comode da trasportare ovunque tu vada.

Grazie ai driver da 30 mm e una sensibilità di 98 dB/mW, queste cuffie sono in grado di produrre un suono chiaro e dettagliato. La loro gamma di frequenza copre una vasta gamma di suoni, da bassi profondi a alti nitidi.

Le cuffie sono dotate di un archetto regolabile che assicura una vestibilità comoda, ideale per lunghe sessioni di ascolto. Inoltre, sono dotate di un microfono integrato che consente di effettuare chiamate in vivavoce e di controllare la riproduzione audio. Con un cavo lungo 1,2 metri e una minispina stereo a L placcata in oro, queste cuffie offrono flessibilità e facilità d’uso.

Eleganti e comodissime da indossare, le MDR-ZX310 AP sono estremamente leggere, pesando solo 125 grammi, il che le rende adatte per l’uso quotidiano e per il trasporto.

Se stai cercando delle cuffie di buona qualità a un prezzo scontato, le Sony MDR-ZX310AP sono una scelta eccellente. Non farti scappare questa offerta e acquistale a soli 22,89€!

