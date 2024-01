Cuffie Sony a prezzo SHOCK: sconto di 43€ da Mediaworld

Stai pensando di acquistare delle buone cuffie, che durino nel tempo ma non costino un occhio della testa? Non farti scappare questa promozione, disponibile su queste fantastiche cuffie Sony. Al momento, e solamente per pochissimo, avrai l’occasione di portarle a casa con uno sconto di ben 43€ da Mediaworld. Un’occasione davvero imperdibile!

Cuffie Sony a un prezzo imperdibile, solo da Mediaworld

Sperimenta la libertà di sentire brani musicali e podcast con un tocco di eleganza. Le cuffie Sony WH-CH720N offrono un controllo intuitivo a portata di dita, permettendoti di gestire la riproduzione, regolare il volume, rispondere alle chiamate e attivare l’assistente vocale con la massima facilità! Con i pulsanti ergonomici, tutte queste funzioni sono sempre a portata di mano.

Non meno importante, il processo di associazione è reso rapido e semplice grazie alla tecnologia Fast Pair, che ti consente di collegare gli auricolari al tuo dispositivo Android con un tocco. Inoltre, con la funzione Swift Pair, l’associazione con laptop, PC desktop o tablet Windows 11 o Windows 10 è altrettanto agevole! Una guida intuitiva appare quando è attivata la modalità di associazione, semplificando ulteriormente il processo, per far si che tu possa ascoltare quel che vuoi nel minore tempo possibile.

Grazie ai due microfoni su ogni padiglione auricolare e alla tecnologia Dual Noise Sensor, le cuffie Sony catturano e neutralizzano i suoni ambientali, garantendoti un ascolto immersivo e privo di distrazioni.

Ultimo aspetto da menzionare, Sony conta di azzerare l’impatto ambientale entro il 2050 e promuove diverse iniziative ambientali. Con il modello in questione, unisce la passione per la musica a un impegno ecologico, offrendo un’esperienza di ascolto che rispetta il nostro pianeta! Il nostro consiglio è di acquistarli fintanto che sono in sconto di ben 43€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.