Siete alla ricerca di un ottimo paio di cuffie Bluetooth dalla buona qualità audio e dall'incredibile robustezza? Il modello prodotto da Sennheiser è in offerta su Amazon a 99 euro. Il prezzo di listino viene ribassato da uno sconto effettivo di 80,99 euro i quali rendono la promozione di oggi un'occasione da non lasciarsi scappare. Le spedizioni sono veloci gratuite su tutto il territorio italiano.

Cuffie Sennheiser HD 599: caratteristiche principali

Le cuffie on-ear oggi in offerta sono un esclusiva Amazon e quindi non possono essere acquistate presso altri rivenditori. La colorazione è nera, ma ciò che spicca maggiormente è la struttura realizzata interamente con materiali resistenti che però conferiscono all'intero dispositivo un peso estremamente leggero.

Gli altoparlanti integrati permettono di gustarsi sia le tracce musicali che i film preferiti nella migliore delle qualità. I trasduttori Sennheiser utilizzano bobine in alluminio che assicurano alta efficienza, una dinamica eccellente ed una distorsione estremamente bassa. Unica caratteristica che potrebbe essere una pecca che per alcuni è che questo modello è cablato e non dispone di tecnologia wireless. Ciononostante, la lunghezza del filo è ottimizzata per non arrecare problemi.

Le cuffie On Ear Sennheiser HD 599 sono disponibili all'acquisto su Amazon a soli 99,00 euro. Acquistatele oggi e ricevetele a casa in sole 48 ore se possedete un abbonamento Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable