Cuffie Samsung con cavo USB-C in offerta limitatissima (14,99€)

Le cuffie Samsung USB Type-C EO-IC100 sono ora disponibili su Amazon con uno sconto incredibile del 44%, riducendo il prezzo da 26,90€ a soli 14,99€. Queste cuffie nere, con il marchio di qualità AKG, sono un accessorio audio essenziale per tutti coloro che utilizzano dispositivi mobili Samsung che non dispongono di un jack da 3,5 mm.

Sono compatibili con dispositivi come il Samsung Galaxy Fold, Galaxy Note10, Tab S6 e molti altri. Ovviamente non è necessario per forza avere un dispositivo Samsung, puoi usarle comodamente su qualsiasi dispositivo con ingresso USB-C.

Una delle caratteristiche distintive di queste cuffie è il loro design avanzato. Il microfono fornisce una qualità audio chiara durante le chiamate e le discussioni online. Anche se non sopprimono attivamente il rumore, il design delle cuffie offre una buona isolazione acustica per farti godere appieno la tua musica e le tue conversazioni senza disturbi.

Con un’impedenza di 32 Ω e un intervallo di frequenza che va da 20 Hz a 20 kHz, queste cuffie sono progettate per offrire un’esperienza audio eccezionale. Che tu stia ascoltando musica, guardando film o partecipando a chiamate, apprezzerai la chiarezza del suono e i dettagli sonori che queste cuffie possono offrire.

Un altro vantaggio notevole è la loro connettività USB Type-C. Poiché sono direttamente compatibili con dispositivi USB-C, puoi semplicemente collegarli e iniziare a goderti la tua musica preferita. Questa connessione diretta garantisce una qualità audio superiore rispetto agli adattatori da USB-C a jack audio da 3,5 mm.

Se desideri un accessorio audio affidabile e di alta qualità per il tuo dispositivo Samsung, le cuffie Samsung USB Type-C EO-IC100 con il marchio AKG sono un’opzione eccellente. Sfrutta questa offerta eccezionale su Amazon e scopri una nuova dimensione del suono in movimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.