Cuffie PS4 e PS5 del marchio Trust quasi a metà prezzo su Amazon

Ti piacerebbe avere delle cuffie per PS4 e PS5 con licenza ufficiale PlayStation a un prezzo imbattibile? Allora non perdere l’occasione di acquistare le Trust Gaming GXT 488, disponibili a soli 28 euro grazie al doppio sconto applicato sul prezzo di listino di 49,99.

Si tratta di un’offerta limitata nel tempo, quindi affrettati a ordinarle prima che sia troppo tardi. Con la spedizione Prime potresti riceverle a casa già domani.

Cuffie da gaming PS4 e PS5: la garanzia del marchio Trust

Le Trust Gaming GXT 488 sono delle cuffie da gioco progettate esclusivamente per la console PlayStation 4 e compatibili con PlayStation 5. Ti offrono un audio potente e nitido grazie ai driver da 50 mm che ti faranno immergere nel mondo dei tuoi giochi preferiti.

Le cuffie sono realizzate per il tuo comfort, con dei morbidi cuscinetti over-ear e un microfono pieghevole che puoi regolare a tuo piacimento. Hanno anche un design solido ed elegante, che si abbina perfettamente alla tua PlayStation 4 e ai suoi accessori.

Le Trust Gaming GXT 488 sono facili da usare: basta collegarle al controller wireless DualShock 4 o DualSense con il cavo a treccia in nylon da 1,2 m e regolare o disattivare il volume con il telecomando in linea. Sono le cuffie ideali per le sessioni di gioco più lunghe e intense.

Non perdere allora questa occasione: acquista ora le Trust Gaming GXT 488 a soli 28 euro e goditi il meglio dell’audio gaming con licenza ufficiale PlayStation.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.