Tra i dispositivi audio disponibili su Amazon, oggi troviamo le cuffie Philips PH805BK in offerta a 78,29 euro. Lo sconto di oggi è del 37% e corrisponde a 46 euro di risparmio rispetto al prezzo di listino. Sotto i 100 euro sono tra le cuffie Bluetooth dal miglior rapporto qualità/prezzo.

Cuffie Philips PH805BK: Bluetooth 5.0 e ANC

Queste cuffie Philips sono dotate di Bluetooth 5.0 per una connessione stabile fino a 10m, si connettono allo smartphone, al tablet o al PC senza alcun cavo. Garantiscono oltre 30 ore di ascolto musicale con una sola carica e fino a 25 ore con sistema ANC attivo. Questa funzione si occupa di ridurre i rumori ambientali, analizzandone la forma d'onda e generando una frequenza opposta, per un totale isolamento dall'ambiente circostante. Il sistema di Active Noise Cancelling è l'ideale quando si viaggia in treno o in aereo, annullare i rumori è fondamentale per lavorare o ascoltare musica in tranquillità.

Il design delle cuffie Philips PH805BK è piuttosto ricercato, con linee sinuose e un'elegante colorazione nera opaca. Non manca la possibilità di richiuderle su sé stesse, per trasportarle nella custodia protettiva inclusa in confezione, assieme al cavo USB per la ricarica.

