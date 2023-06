Cuffie over-ear in offerta su Amazon: il MIGLIORE rapporto qualità prezzo?

Le cuffie Srhythm NiceComfort 95 offrono un’esperienza audio di alta qualità a un prezzo conveniente. Sono disponibili su Amazon al prezzo inferiore a 60€, grazie a un buono del 15% che può essere riscattato immediatamente. Una delle caratteristiche principali di queste cuffie è la cancellazione attiva ibrida del rumore. Grazie a una nuova tecnologia digitale di cancellazione del rumore, possono ridurre fino al 95% dei rumori ambientali, come il traffico, gli uffici o la scuola.

Basta premere un pulsante per attivare la modalità di controllo attivo del rumore. È importante notare che la voce umana non può essere eliminata completamente e che la cancellazione attiva del rumore è meno efficace in ambienti silenziosi. Le cuffie Srhythm NiceComfort 95 sono dotate anche di una modalità trasparenza che amplifica i suoni ambientali per garantire la tua sicurezza e per permetterti di interagire con l’ambiente circostante. Dal punto di vista del design, queste cuffie offrono una sensazione di eleganza al tatto. Presentano una manopola di controllo multifunzione e un aspetto lucido con un processo di lavorazione raffinato. La struttura è leggera e resistente, con un peso ultraleggero di soli 253 g. L’archetto è sagomato per garantire un comfort ottimale, e i cuscinetti auricolari sono sostituibili e realizzati in memory foam.

Le cuffie Srhythm NiceComfort 95 offrono anche una grande durata della batteria. Puoi goderti fino a 45 ore di musica tramite Bluetooth e una ricarica rapida di soli 10 minuti ti permette di utilizzarle per 3 ore. Inoltre, supportano anche il collegamento tramite cavo audio da 3,5 mm, che è utile ad esempio per guardare la TV sul retro del sedile dell’aereo. Le cuffie sono dotate di un driver compatibile da 40 mm di diametro e di un chip personalizzato che garantiscono una qualità audio Hi-Fi e bassi chiari. Il suono è deciso ed energico, con una curva di uguale intensità per i bassi. Infine, le cuffie Srhythm NiceComfort 95 sono cuffie Bluetooth che ti permettono di condividere la tua musica ovunque tu vada. Grazie al chip con Bluetooth 5.0, la stabilità, il raggio di azione e la velocità di trasferimento dei dati sono notevolmente migliorati. Sono stati apportati diversi miglioramenti per risolvere problemi come le interruzioni dell’audio, i problemi di comunicazione e le situazioni di rumore. Non fartele scappare e acquistale subito con uno sconto del 15%!

