Hai sempre desiderato un paio di cuffie over ear? Le Clam Headphones di Fresh ‘n Rebel sono in offerta su Amazon a soli 59,99€. Il ribasso del 25% corrisponde a uno sconto effettivo di 20,00€ ch rende l’acquisto un affare.

Cuffie over ear Bluetooth: cosa devi sapere su questo modello

La colorazione Rosso rubino rende queste cuffie over ear delle vere e proprie statement wearable. Difficili da passare inosservate, si caratterizzano anche per il loro design che è ricercato ed elegante.

Realizzate in meteriali resistenti e durevoli, le over ear hanno un peso di appena 260 grammi e risultano leggere e confortevoli anche con un utilizzo estremo. La loro ergonomia è resa possibile dalle imbottiture che non solo ricoprono i padiglioni auricolari, ma anche l’archetto di sostegno.

Trattandosi della tipologia di over ear, i padiglioni sono a forma di conchiglia ossia avvolgono completamente l’orecchio per rendere la riproduzione ancora più coinvolgente. Quest’ultima è aiutata dagli altoparlanti che erogano un suono corposo e chiaro.

Degna di nota è la batteria: le cuffie funzionano in modalità wireless e pertanto hanno un’autonomia di 35 ore di riproduzione continua. Nel caso in cui quest’ultima dovesse terminare, possono essere utilizzate mediante cavo nel più classico dei modi.

In conclusione, per un trasporto più comodo e sicuro, le wearable sono ripiegabili e riponibili nella custodia inclusa in confezione.

Puoi acquistare le cuffie over ear Bluetooth di Fresh ‘n Rebel su Amazon a soli 59,99€. Le spedizioni sono effettuate in 48 ore per i membri Prime. In caso contrario sono gratuite per coloro che effettuano il primo acquisto o scelgono il punto di ritiro come modalità di consegna.

