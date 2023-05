Cuffie OPPO Enco X2 con Bluetooth 5.2: sconto FOLLE su Amazon (-35%)

Sei il tipo di persona che ama fare sport all’aperto ma non riesce a fare a meno della musica? Ovunque vai ti porti le tue cuffie dietro? Sei alla ricerca di nuovi auricolari di ottima qualità? Bene, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Oggi e per poco tempo ancora, avrai la possibilità di portarti a casa queste fantastiche cuffie OPPO Enco X2 con Bluetooth 5.2 al prezzo super scontato di soli 129,99 euro.

Tuttavia, solo se approfitterai subito dello sconto pazzesco del 35%, potrai acquistare queste eccezionali cuffie al prezzo così basso. Grazie alla prestigiosa collaborazione con Dynaudio, OPPO Enco X2 sarà in grado di offrirti una riproduzione audio estremamente fedele ed accurata.

Inoltre, la presenza di un doppio driver sarà in grado di garantirti bassi estremamente profondi, voci chiare e alte frequenze cristalline e nitide così da poter godere di dettagli perfetti. Gli OPPO Enco X2 sono i primi auricolari TWS al mondo provvisti di connessione binaurale audio con Dolby, saranno in grado di registrare ciò che senti, in modo tale da poter avere un ricordo dei momenti più emozionanti e significativi per te.

Quando avrai necessità di parlare con qualcuno, non dovrai più togliere le tue cuffie dalle orecchie, la funzione speak to chat sarà in grado di rilevare in tempo reale il suono della tua voce, dunque abbasserà il volume di ciò che starai ascoltando e andrà ad attivare la modalità trasparenza.

In questo modo, potrai parlare in tutta tranquillità senza essere disturbato dal suono della tua musica. La capiente batteria da 566 mAh della custodia ti consentiranno un lungo utilizzo e auricolari sempre carichi fino a 40 ore. Insomma, non ti resta che concludere il tuo ordine su Amazon e acquistare queste eccezionali cuffie OPPO Enco X2 con Bluetooth 5.2 approfittando dello sconto del 35%. Affrettati prima che sia troppo tardi.

