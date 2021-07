Sei in cerca di un paio di cuffie on ear? Il modello prodotto da Sennheiser è in offerta su Amazon a €99. Il prezzo di listino viene ribassato da uno sconto effettivo di 80,99€ i quali rendono la promozione di oggi un'occasione da non lasciarsi scappare.

Le spedizioni sono veloci gratuite su tutto il territorio italiano.

Cuffie on-ear di Sennheiser: Cosa hanno di speciale

Le cuffie on-ear oggi in offerta sono un esclusiva Amazon. Ciò significa che non possono essere acquistate da nessun'altra parte se non sull'e-commerce più famoso al mondo. Disponibile in colorazione nera, consentono all'utente di poter gustarsi i propri contenuti multimediali preferiti facendo affidamento sia sul comfort che sulla qualità.

In particolar modo, la struttura è realizzata in materiali resistenti che però conferiscono all'intero dispositivo un peso estremamente leggero. Questa caratteristica consente alle persone di poter indossare le cuffie per diverse ore senza mai provare fastidio. Sia l'archetto che i padiglioni auricolari sono rivestiti altresì di un'imbottitura confortevole.

Gli altoparlanti integrati permettono di gustarsi sia le tracce musicali che i film preferiti nella migliore delle qualità. Unica caratteristica che potrebbe essere una pecca che per alcuni è che questo modello è cablato e non dispone di tecnologia wireless. Ciononostante, la lunghezza del filo è ottimizzata per non arrecare problemi.

Le cuffie On Ear Sennheiser HD 599 sono disponibili all'acquisto su Amazon a soli 99,00€. Acquistale oggi e ricevile a casa in sole 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. In caso contrario, invece, le spedizioni sono gratuite per coloro che scelgono le spedizioni presso i punti di ritiro, solitamente operate in una settimana.

