Le cuffie On Ear di SOny sono in promozione su Amazon a soli 18,99€. Il prezzo di listino viene reso più economico da un ribasso del 24% che rende l'acquisto un vero affare.

Sony: cosa sapere delle sue cuffie On Ear

Se sei in cerca di un paio di cuffie On Ear che siano economiche ma di buona fattura, questo modello proposto da Sony fa al caso tuo. Semplici ma particolari grazie alla loro colorazione Blu elettrico, fanno ciò che promettono.

Realizzate in materiali di qualità, una volta indossate sembrano quasi scomparire talmente son leggere. In particolar modo l'archetto di sostegno è finanche sottile mentre i padiglioni auricolari sono imbottiti per favorire un utilizzo confortevole.

Sono cablate ma il filo ha una lunghezza tale da non limitare i movimenti. Dunque non provocano alcun fastidio.

Gli altoparlanti integrati all'interno sono ideali per la riproduzione di contenuti multimediali. I driver implementati sono al neodimio e sono da 30 millimetri per favorire un suono equilibrato ma pieno e potente. Il risultato, quindi, può essere definito equilibrato e di ottima qualità.

Infine non è da trascurare la possibilità di ripiegare la struttura così da renderla facilmente trasportabile e riponibile in un eventuale custodia.

Le cuffie On ear di Sony sono disponibili all'acquisto su Amazon a soli 18,99€ nella colorazione blu elettrico. Acquistale oggi e ricevile in circa 48 ore a casa se possiedi un abbonamento Prime attivo. In caso contrario, le consegne sono gratuite per chi risulta essere cliente idoneo e per chi opta per la consegna presso i punti di ritiro. In questi ultimi due casi, i tempi sono quelli standard.

