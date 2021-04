Le cuffie Bluetooth Mpow H19 IPO sono da molti considerati un esempio di giusto rapporto qualità prezzo e oggi potrete acquistarle ad un prezzo davvero competitivo grazie ad un coupon di Amazon disponibile solo fino ad oggi, 12 aprile. Il coupon dal valore di 10 euro, che va inserito prima di mettere il prodotto nel carrello, aggiunto a uno sconto di altri 10 euro sul prezzo di listino, fa scendere il prezzo di vendita delle cuffie da 49,99 euro di listino a soli 29,99 euro.

Cuffie Bluetooth Mpow H19 IPO: caratteristiche principali

La caratteristica principale di queste cuffie e l’ottima qualità del suono che fuoriesce dai driver da 40 mm appositamente realizzati dagli ingegneri del suono dell’azienda. Solo questo rende le Mpow H59 IPO superiori a molti prodotti premium presenti sul mercato e vi consente di sperimentare un suono chiaro, fedele all’originale, regalandovi anche potenti bassi. Insieme a questa importante chicca, vi sono anche un’ottima autonomia che si attesta sulle 35 ore e con soli 10 minuti di ricarica potete godere di 2 ore di riproduzione audio. Presente anche il microfono incorporato CVC 8.0 con cancellazione del rumore per chiamate e ascolto sempre limpidi e privi di disturbi esterni.

Queste cuffie sono state realizzate per il confort e lo stile. Il peso si attesta sui 240 grammi così da non sentire nulla sulla testa nemmeno dopo ore e ore di utilizzo. I morbidi padiglioni in memory foam, l’archetto regolabile e l’archetto imbottito sono stati realizzati per offrire comodità, eleganza e robustezza. Dunque, se volete dare un’occhiata all’offerta dedicata alle Mpow H19 IPO basta fare un salto su Amazon e lì troverete il coupon sconto.

