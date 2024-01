Cuffie Marshall Monitor II: suono d'autore a un prezzo top

Le cuffie over-ear Marshall Monitor II, con cancellazione attiva del rumore, sono disponibili sullo store ufficiale di Marshall a 299 euro. Le spese di spedizione sono gratuite, con la possibilità di richiedere il reso gratis entro 30 giorni dalla data di acquisto.

La tecnologia avanzata di cancellazione attiva del rumore, la qualità audio e l’autonomia fino a 45 ore sono i tratti distintivi delle Monitor II di Marshall. Il loro suono d’autore è tale da farle rientrare tra le migliori cuffie over-ear premium del mercato.

Come accennato nell’introduzione, le Monitor II A.N.C. vantano una tecnologia di cancellazione attiva del rumore superiore alla concorrenza. Grazie ad essa, sono in grado di individuare e misurare il rumore ambientale in ogni momento, al fine di bloccare ciò che non si vuole ascoltare.

Dispongono inoltre di driver dinamici da 40mm sintonizzati su misura. Questo permette loro di riprodurre un suono di qualità superiore, lo stesso tipo di suono che ha reso Marshall un’azienda leader in tutto il mondo.

E l’autonomia? Anche in questo campo riescono a fare la differenza. Offrono infatti un’autonomia fino a 30 ore di riproduzione wireless, con la cancellazione attiva del rumore in funzione.

Un’ultima chicca riguarda il supporto all’Assistente Google. La sua integrazione consente di godersi l’intrattenimento, gestire la propria giornata e dialogare con i propri amici: per attivare la funzione, è sufficiente premere sul tasto M.

