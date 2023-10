Cuffie Logitech G435 LIGHTSPEED: un AFFARE da non perdere

Se sei un appassionato di videogiochi o un giocatore occasionale, non puoi lasciarti sfuggire l’incredibile offerta che Amazon ha in serbo per te: le cuffie Logitech G435 LIGHTSPEED sono ora disponibili con un incredibile sconto del 44%. Approfitta subito di questo affare e acquistale al prezzo incredibile di soli 49,00 euro.

Cuffie Logitech G435 LIGHTSPEED: le scorte a disposizione sono quasi finite

Le cuffie Logitech G435 sono all’avanguardia grazie alla loro connettività wireless LIGHTSPEED e Bluetooth a bassa latenza, offrendoti la libertà di giocare su PC, smartphone, Nintendo Switch e dispositivi di gioco PlayStation senza limiti. Con queste cuffie, non sarai mai più vincolato da cavi fastidiosi mentre ti immergi nei tuoi giochi preferiti.

Il design leggero delle cuffie, con un peso di soli 165 g, assicura il massimo comfort anche durante lunghe sessioni di gioco. Grazie ai cuscinetti auricolari in memory foam e alle dimensioni adatte per le teste più piccole, queste cuffie sono progettate per offrirti un comfort totale.

Le Logitech G435 sono dotate di doppi microfoni beamforming integrati che garantiscono una qualità vocale eccezionale, eliminando il rumore di fondo e permettendoti di comunicare chiaramente con i tuoi compagni di gioco. Inoltre, con driver da 40 mm, queste cuffie offrono un suono ad alta fedeltà accuratamente bilanciato, rendendo l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

La batteria delle cuffie Logitech G435 è in grado di durare fino a 18 ore, permettendoti di giocare, parlare con gli amici e ascoltare musica per l’intera giornata senza doverti preoccupare di ricaricare frequentemente. Questa lunga durata ti consente di concentrarti solo sul gioco, senza interruzioni fastidiose. Inoltre, sono anche amiche dell’ambiente. Contengono almeno il 22% di plastica riciclata post-consumo e l’imballaggio proviene da foreste certificate FSC. Inoltre, G435 è certificato CarbonNeutral, dimostrando l’impegno di Logitech per un futuro più sostenibile.

Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza di gioco con le cuffie Logitech G435 LIGHTSPEED, ora disponibili su Amazon a un prezzo incredibilmente ridotto di soli 49,00 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

